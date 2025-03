TASUB TEADA Mis on vahe võrgu- ja elektrilepingul?

Võrguleping – vajalik elektri kohaletoimetamiseks

Võrguettevõtte ülesanded on:

Võrguleping on vajalik igale elektritarbijale, kuid võrguettevõtjat valida ei saa – see sõltub elukohast. Eestis on mitmeid võrguettevõtjaid, kellest suurim on Elektrilevi.