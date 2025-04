SUUR TÜLIÕUN Kortermaja aia ja haljasala kasutus tuleb kokku leppida

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt tuleb kaasomandis olevat elamut ja kinnistut kasutades hoiduda tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud ning taluda mõjusid, mis jäävad tavakasutuse piiresse. «Ehk siis kõigil korteriomanikel tuleb oma tegevustes kogu kinnistul käituda nii, et see naabreid ei häiriks,» selgitab EKÜLi õigusosakonna juhataja. «Lisaks seadustele reguleerivad meie kõigi käitumist ka ühiselt kokku lepitud normid ja hea tava. Ühe inimese vabadus midagi teha ei tohi hakata piirama kellegi teise vabadust ja ära tee teistele seda, mida ei taha ise taluda, nii lihtne see ongi.» Lärmakamad tegevused soovitab Mardi akende alt eemale viia, siis ei teki elanike vahel pingeid. «Kuid suur peomöll kortermajja kohe kindlasti ei kuulu ning kui käitumisnormides on omavahel kokku lepitud, siis mõistlik inimene peab sellest kinni.»