LUGEJA KÜSIB Kas mu päikesepark tasub end ära, kui suvel hinnad miinuses on?

1. Päikesepargi tasuvus ei sõltu ainult börsihinnast

Esiteks tasub rõhutada, et miinushinnad esinevad harva ja kestavad tavaliselt lühikest aega – mõni tund päevas, ja sedagi vaid teatud ilmastiku- ning turutingimuste kokkulangemisel. Ülejäänud aja toodab päikesepark siiski positiivse turuhinnaga elektrit, mida saab kasutada tarbimispunktis kohapeal või müüa võrku.

2. Võti peitub omatoodangu tarbimises

Kui elektrienergiat võrku müües saab üldjuhul teenida tulu, on tasuvusaja vaatest kõige kasumlikum siiski kogu isetoodetud energia kohapeal ära tarbida. Põhjuseks asjaolu, et võrgust elektrit tarbides tuleb lisaks elektrile alati juurde tasuda ka:

Ainuüksi nende kulude pealt kokku hoides on võimalik saavutada suur kasumlikkus. Erinevalt elektrihinnast, mis kõigub üles-alla, on muud elektri tarbimise tasud olemuslikult stabiilsed, ent ajas pigem kasvavad. Näiteks on võrgutasu viimase viie aastaga tõusnud keskmiselt 7% aastas.