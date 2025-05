Need olulised 21 kraadi

Energiamärgis määratakse hoone planeerimisel arvutuslikult ja selle arvutamisel kasutatakse Euroopa Liidu direktiivis sätestatud toatemperatuuri - 21 kraadi. «Eestis on see aga pigem erand kui reegel. Praktikas soovivad inimesed tihti siseruumides sooja 23–24 kraadi. Samas ei osata mõelda selle peale, et iga lisanduv kraad tõstab energiatarbimist 10–15%. Kui tõsta temperatuuri kolm kraad, ei saa me enam rääkida samadest arvutusele vastavatest energiatarbimise numbritest ja energiaklassist,» selgitab Reterra ehitusjuht Siim Toots.

«Planeerimise käigus arvutuslikult määratud energiamärgis tuleb kaks aastat peale hoone kasutuselevõttu uuendada reaalsete tarbimisandmete põhjal,» räägib Toots. «Tihti näeme, et klientide tarbimisharjumused on erinevad arvutuse aluseks olnud parameetritest ning reaalne energiatarbimine ja ka tarbimiskulud on suuremad. Nii polegi harvad juhud, kus algselt A-energiaklassi maja langeb 2 aasta pärast hoopis C-energiaklassi. Kahjuks ei osata ette näha suurema energiatarbimise mõju energiamärgisele enne kui C-energiamärgis on reaalsuseks osutunud. See toob aga kaasa šoki ja pahameele.»

Kuidas hoida kodu nutikalt energiatõhusana?

Oskuslikult ja teadlikult kodu kasutades on võimalik suurel määral tarbitud energiat ja ka enda kulusid kokku hoida. «Levinud on olukorrad, kus ventilatsiooniseadmeid ei hooldata, soojuspump töötab pidevalt maksimumrežiimil ja aknaid hoitakse tuulutuseks lahti samal ajal. Kuigi tehnosüsteemid on projekteeritud tõhusalt toimima, mõjutab kasutaja käitumine lõpptulemust oluliselt,» selgitab Toots.