Suurbritannia arst Saurabh Sethi on andnud hoiatuse, et pärast südaööd magamaminek võib avaldada tõsist mõju nii kehale kui vaimsele tervisele. Ta rõhutab, et see tähendab tavaliselt vähem kui 7–9 tunni pikkust und, mis on vajalik hea enesetunde ja tervise säilitamiseks.