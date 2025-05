Palava ilmaga soovitatakse magada külili, eriti vasakul küljel. See magamisasend võib aidata kehatemperatuuri reguleerimisel ja parandada une kvaliteeti.

«Enamik inimesi ei ole teadlik, et kui püüate kuumuses magama jääda, on üks parimaid asendeid magada külili, sest see minimeerib keha kontaktpinda madratsi ja voodipesuga,» ütleb Suurbritannia une- ning magamiskeskkonna ekspert Chris Tattersall.