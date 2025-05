ETTEVAATUST Hooldamata elektriseadmed võivad tuua sadadesse tuhandetesse ulatuva kahju

Kindlustuse lauale jõuab iga kuu mitukümmend juhtumit, kus elektrikõikumise tagajärjel saavad kahjustada hoone tehnoseadmed või kodumasinad. «Levinumad on erinevate õhksoojuspumpade ja ventilatsiooniseadmete rikked, kuid on ka olukordi, kus pingekõikumisest tekkinud kahju tõttu on vaja olnud kogu tehnika välja vahetada,» lisas ERGO erakliendi kahjude osakonna juht Taavi Kööts.