Paljud pintseldavad harjumusest õli otse grillrestile. Tegelikult on see viga – õlita toitu, mitte resti. Kui määrid õli toidule, püsib see mahlane ning tekivad ilusad grilli jäljed. Restile määritud õli võib kuumuses põleda ja muuta toidu kuivaks või sootuks ära söestada.