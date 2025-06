EKSPERT SELGITAB Kas hüpoteegi seadmisega saab pank kodu omanikuks?

Kinnisvara ostmiseks laenu võttes seatakse notari juures panga kasuks hüpoteek ehk ostetavast kodust saab laenu tagatis. «Hüpoteek ei tee pangast kinnisvara omanikku, vaid see on lihtsalt tagatis laenu andjale,» rõhutab Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova.

Seega on kõik kinnisvara omandiõigused koduostjal. Küll aga annab hüpoteek Ossipova sõnul pangale õiguse algatada vara müük olukorras, kus klient ei suuda oma kohustusi täita ka pärast panga poolt pakutud maksegraafiku leevendusi. Enamikul juhtudel selleks vajadust pole ning hüpoteegi olemasolu koduomaniku igapäevaelu ei mõjuta.

Panga hüpoteek peab olema esimene

Ühele kinnisvarale võib olla seatud mitu hüpoteeki. Eestis kehtib nõue, et kodulaenu tagav hüpoteek peab olema seatud esimesele järjekohale. See tähendab, et vara müümisel makstakse kõigepealt tagasi pangalaen ja seejärel kaetakse teised võimalikud kohustused.