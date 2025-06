Suurimaks komistuskiviks on Soome koristaja Auri Kananeni sõnul puhastusvahendite hooletu kasutamine: üks tüüpiline viga on kasutada saunalaval näiteks kloori või muid tugevaid puhastusvahendeid. Need võivad omakorda rikkuda puidu kaitsmiseks peale kantud õlid ja seeläbi kuivatada puitu.