Eestlanna Pariisis: korteri üürimine on siin palju keerulisem kui Eestis

Eestis on korteri üürimine üsna lihtne protsess, Pariisis on see aga tunduvalt keerulisem, eriti välismaalase jaoks.

Korteri üürimiseks on vaja guarantorit ehk niiöelda inimest, kes garanteerib üürileandjale, et tegu on mõistliku üürnikuga. Guarantor peab elama Prantsusmaal ning omama sissetulekut, mis on korteri üürist vähemalt kolm korda suurem. Kui sul ei ole Prantsusmaal perekonda või lähedasi sõpru, on sellise inimese leidmine üsna keeruline. Tuleb kasutada kas maaklerit, kellele tuleb väga palju raha maksta või jääda lootma sellele, et korteriomanik on nõus garantii koha peal silma kinni pigistama.

Kertu, kes läks Pariisi elama õppimise pärast, otsustas abi küsida sealse Eesti kogukonna käest. Tal vedas – üks Eesti neiu, kes hakkas just kolima, pakkus talle enda korterit. Kertu sõnul sõidavad paljud välismaalased Pariisi kohale ja otsivad endale korterit aga nädalaid.

Pariisis elamine on kulukas. Kertul tuleb ühes kuus pisikese toa eest jagatud korteris maksta 630 eurot. Tema korter asub aga üsna heas piirkonnas – Pariisi 5. ja 13. piirkonna vahel, otse Saint Marceli metroopeatuse kõrval.

Loe Kertu korteri otsingutest ja Pariisis elamisest lähemalt tema blogist!