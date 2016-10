Kodu võileivahinnaga: vaata, millised korterid endale osta.ee-s omanikku otsivad

Hetkel on osta.ee oksjonikeskkonnas müügil üheksa korterit. Kõige odavama hinnaga on praegusel momendil ühetoaline korter Kohtla-Järvel – 5 000 eurot. Kõige kallima hinnaga on kolmetoaline korter Tartus, Annelinnas – 46 000 eurot.

1. Ühetoaline korter Tartus, mille hetkehinnaks on 15 100 eurot

Korter kuulub Tartu linna omandisse ja asub Ujula tänaval. Korterelamul on vahetatud katusekate, paigaldatud uued vihmaveesüsteemid, maja taga on renoveeritud ja parandatud ka vundament. Korter asub elamu esimesel korrusel ja kõik aknad on hoovi poole. Korteris on esik, wc, dušinurgaga köök ja tuba.

Korterelamus on saadaval ka kaks kahetoalist korterit. Ühe hetkehinnaks on 25 000 eurot ja teise 20 000 eurot.

Elamu Ujula tänaval. Foto: osta.ee

Korter, mille hetkehinnaks on 15 100 eurot. Foto: osta.ee

2. Ühetoaline korter Tartus, mille hetkehinnaks on 28 000 eurot

Ka see korter kuulub Tartu linna omandisse. Kroonuaia tänaval asuv ühetoaline korter asub vanalinna muinsuskaitsealal. Korter on väga kehvas seisukorras. Koosneb see kahest ruumist – köögist ja toast. Tualett asub koridoris.

Korteris on saadaval ka üks kahetoaline korter, mille hetkehinnaks on 23 000 eurot. Korteris on esik, kaks läbikäidavat tuba, läbikäidav köök ning sahver. Tualettruum on trepikojas ühiskasutuses.

Elamu Kroonuaia tänaval. Foto: osta.ee

Foto: osta.ee

3. Ühetoaline korter Tartus, mille hetkehinnaks on 25 000 eurot

Korter kuulub Tartu linna omandisse ja asub Saekoja tänaval. Korteris on esik, wc/duširuum, köök, tuba ja abiruum. Köök ja tuba on läbikäidavad. Kütteallikana on kasutusel toas ahi ning köögis kamin.

Elamu Saekoja tänaval. Foto: osta.ee

Foto: osta.ee

4. Ühetoaline korter Kohtla-Järvel, mille hetkehinnaks on 5 000 eurot

Võrreldes eelmiste korteritega on see Ida-Virumaal asuv korter väga heas seisukorras.

Foto: osta.ee

5. Kolmetoaline korter Tartus, mille hetkehinnaks on 46 000 eurot

Korter asub elamu viiendal korrusel ja seal on esik, kolm tuba, köök, vannituba ja wc. Elutuba on läbikäidav.

Kortermaja Annelinnas. Foto: osta.ee