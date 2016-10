Fotod: tõenäoliselt kõige kohutavama isetehtud sisekujundusega kodu otsib uut omanikku

USAs Connecticuti osariigis otsib uut omanikku kodu, mille siseviimistlus ei kannata tänu praeguse omaniku arvukatele isetegemisprojektidele mingisugust kriitikat. "Ise tehtud, hästi tehtud" siinkohal paika ei pea ja kuigi kuulutuse avalause väidab optimistlikult, et tegu on "ainulaadse ja professionaalse siseviimistlusega," on see väide tõest väga kaugel.

/ Zillow

Terve elamine näeb välja nagu üks suur liialdus ja ülepakkumine, pealegi on iga ettevõetud projekt kehvalt teostatud ja viimistlemata.

/ Zillow

Kodu kummalise sisekujunduse autor ja maja omanik on kunstnik Nikolay Synkov, kelle sõnul on tegemist projektiga, mille eesmärk on läbi maalikunsti, luule, filosoofia ja arhitektuuri edendada maailmarahu säilitamist.

/ Zillow

Kuid Synkovile on ette heidetud, et rahu propageerigimisest on tema müügiks pakutav kodu küll kaugel: pigem see ärritab, häirib ja tekitab õudusunenägusid, sest kogu maja näeb välja selline nagu oleks seal keegi mõrvatud.

/ Zillow

