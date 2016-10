Rotermanni kvartalisse kerkib spaakompleksiga korterelamu

«Alustasime sel nädalal eelmüüki. Näeme sihtgrupina edukat inimest, kes hindab linnasüdame mugavust ja melu,» ütles korterite müügiga tegelev Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Annika Orusalu. «Maja tugevateks märksõnadeks on kindlasti nii asukoht, sest kõik populaarsed meelelahutuskeskused ja ka ärihooned on paari sammu kaugusel, kui ka arhitektuur, mis on esinduslik ja sulandub Rotermanni kvartali teiste hoonetega suurepäraselt. Lisaväärtust annab kindlasti ka maja teises pooles asuv spaa.»

Orusalu lisas, et Roseni 9 hoone on viimane Rotermanni kvartalisse arendatav elamu, mis asub sisekvartalis, eemal liiklusmürast. Kortermaja lääne-küljest avanevad vaated Toompeale ning Idast Rotermanni väljakule.

Hoonesse kavandatakse 44 ühe- kuni neljatoalist korterit, mille üldpinnad on vahemikus 40,3 – 88,7 ruutmeetrit. Kõikidel korteritel on rõdu. Eestis uue lisaväärtusena saavad kõik majaelanikud soodustingimustel kasutada hoonesse rajatava spaa- ja saunakompleksi teenuseid.

Kerkivasse hoonesse tulevad hotell, korterelamu, toitlustus- ja teeninduspinnad. Keldrikorrusele kavandatakse 70‐kohaline garaaž, tehnilised ruumid ja panipaigad. Elamu energiaklassiks on B.

Maja arhitekt on Martin Aunin, kes on välisilmes rõhutanud esinduslikkust. Kasutatud on klaasi, dekoratiivse puhasvalupinnaga punast betooni ning klinkerplaat‐ ja tellisplaat‐sandwichpaneele. Niisugune materjalivalik väärtustab piirkonna miljööd ja värvilahendus harmoneerub kõrvalhoonetega. Hoonestuse maht on selge ja hästi proportsioneeritud, rahustamaks kvartali sisemist juhuslikkust.