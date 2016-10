Halloween on ukse taga: lihtsad ideed koduse õuduspeo korraldamiseks

Kellel on plaanis sõpradega või lihtsalt pereringis väike õuduspidu korraldada, saavad siit ehk mõned ideed.

Kes kõrvitsaid õõnestada ei viitsi, võib lõbusa välimusega «minikõrvitsad» meisterdada näiteks mandariinidest, joonistades neile markeriga näod. Väikesed kummitused saab valmistada aga pooleks lõigatud banaanidest. Näo saab neile anda näiteks sulatatud šokolaadiga.

Foto: Eva-Lotta Kivi

Kuna poodides leidub Halloween'i ajal hulgaliselt temaatilisi muffiniümbriseid, siis võib suure koogi asemel hoopis kreemivõõbaga muffineid või pisikesi koogikesi küpsetada.

Šokolaadi tassikoogid vahukommikreemiga

480 ml jahu

poolteist tl küpsetuspulbrit

1 tl soola

250 ml kuuma vett

150 ml kakaod

180 ml võid

350 ml suhkrut

kaks muna

soovi korral veidi vanilliekstrakti või vanillisuhkrut

Eelsoojenda ahi 180 kraadini. Sega kakao ja kuum vesi. Teises kausis mikserda omavahel või ja suhkur. Kui need on segunenud, lisa ükshaaval munad ning soovi korral vanilliekstrakt või vanillisuhkur. Lisa segule veel jahu, küpsetuspulber ja sool ning seejärel kakaosegu, samal ajal aeglaselt mikserdades. Kui tainas on ühtlane, pane see muffinivormidesse (täites umbes 2/3 paberist). Pista koogikesed ahju umbes 20 minutiks küpsema. Kui koogid on valmis, lase neil täielikult jahtuda ning seejärel kata need meelepärase kreemiga.

Vahukommikreem

neli munavalget

240 ml suhkrut

veidike valget veiniäädikat

soovi korral vanilliekstrakti

soovi korral toiduvärvi

Pane munavalged, suhkur ja törts valgeveiniäädikat kuumakindlasse anumasse ning aseta podiseva veevanni kohale. Vispelda kuni suhkur on segunenud ning segu on soe (umbes 3-4 min). Seejärel eemalda kauss veevannilt ning mikserda see läbi (alusta mikserdamist kõige aeglasemal kiirusel ja ajapikku lisa kiirust). Mikserda kuni kreem on tugev ja läikiv. Soovi korral lisa kreemile veel vanillisuhkrut ning värvi saamiseks veidike toiduvärvi.