Mugav ja valgusküllane elu pööningul

Lisaks taskukohasusele on pööningu kohandamine eluruumiks ühtlasi hea viis kinnisvara väärtust tõsta. Kes seda juba teinud, see teab, kui põnev võib olla protsess, kus maja sageli kõige tolmusem ja pimedam ruum saab avaraks eluasemeks.

Mugava ja atraktiivse elukeskkonna põhikomponendid on piisav päevavalgus, värske õhk, siseruumide hubane temperatuur ja tervislik õhuniiskus. Valgus ja õhk on esmased tingimused nii töö- kui ka eluruumides tagamaks hea tervise ja üldise heaolu. Seevastu vähene päevavalgus võib põhjustada stressi, unehäireid, depressiooni ja väsimust.

Võtame need tingimused katusekorruse ümberehitamise vaatenurgast üksipulgi lahti.

Päevavalguse vajalikkus

Kuna naturaalsel päevavalgusel on palju eeliseid meie tervisele ja mõnusale äraolemisele, tuleks pööningut renoveerides leida võimalus päevavalguse sissetoomiseks. Et pööningutel on enamasti parimal juhul väike otsaaken, siis oleks parim valik lisavalguse tekitamiseks katuseakende paigaldamine. Eeliseks on ka see, et nende kaudu pääseb ruumi kaks korda rohkem päevavalgust kui vertikaalselt asetsevatest akendest. Aknaid saab paigutada katusele ükskõik kuhu ja nii levib valgus ka pööningu pimedamatesse nurkadesse.

Mitu akent on vaja, sõltub ennekõike ruumi kasutuseesmärgist ja suurusest. Näiteks elutuba vajab rohkem ja suuremaid aknaid kui vannituba. Korralik valgustus on oluline ka köögis ja kodukontoris.

Lisaks saab päevavalguse abil mõjutada ruumi näilist suurust. Pööningutoa aknaruudu pindala peab moodustama vähemalt 10–20% põrandapinnast. Seega peab 20 m2 toa aknaklaasi pindala olema vähemalt 2 m2, soovitavalt pigem rohkemgi. Samuti annab katuseaken ligipääsu päikesele kui võimsale soojusallikale ja seda peaks meie kliimas kasutama maksimaalselt. Mida rohkem on klaasipinda ja loomulikku päevavalgust, seda väiksem on vajadus kasutada päevasel ajal kunstlikku valgustust ning lisaks saab päikesevalguse mõjul vähendada elektriarveid.

Katuse materjalist akende paigaldamine ei sõltu, katuseaknad sobivad nii valtsplekk-, profiilplekk-, sindel-, eterniitkatusesse kui ka paljudesse teistesse katusekattematerjalidesse.

Katuseaknaid saab paigaldada ükshaaval või grupeerida erinevates vertikaalsetes ja horisontaalsetes kombinatsioonides, et võtta loomulikust päevavalgusest maksimum ning luua imelisi valgusefekte.

Parima päevavalguslahenduse leidmiseks pakub VELUX tasuta arhitekti konsultatsioone katuseakende valiku ja paigutamise osas. Samuti külastavad müügimehed soovi korral renoveeritavat hoonet ja annavad nõu.

Ventilatsioon

Värske õhk ja seeläbi ruumi temperatuuri juhtimine on meie heaolule sama tähtis kui loomulik valgus. Pööningukorruse ehitamisel tuleks sellega kindlasti arvestada, nii on võimalik muuta algupäraselt pime ja õhuvaene pööninguruum tervislikuks elukeskkonnaks.

Inimestel, kes oma kodu regulaarselt ei õhuta, on kaks korda suurema tõenäosusega vähem energiat võrreldes nendega, kes teevad seda 5 minutit kaks kuni neli korda päevas. Loomuliku ventilatsiooni tagamiseks on VELUXi sisseehitatud ventilatsiooniklappide abil tuba lihtne õhutada ka siis, kui aken on näiteks halva ilma tõttu suletud. Lisaks avanevad katuseaknad ümber kesktelje, tekitades nii kaks õhuvoolu - ühest pääseb värske õhk sisse ja teisest seisnud õhk välja. Sellega tagame ka ruumi temperatuuri reguleerimise ja tervisliku õhuniiskuse.

Inspiratsioon

Kujutle hommikust ärkamist ilusas valgusküllases ja värske õhuga magamistoas või lapsi ringi jooksmas uues avaras lastetoas. Või lihtsalt võimalust nautida palju rohkem päevavalgust uues suurepärases elutoas! Võimalusi pööningule uus otstarve leida on piiritult.

Inspiratsiooni annavad kindlasti kodu- ja sisutusajakirjade fotod. Palju fotonäiteid pööningu renoveerimisest leiab aga ka VELUXi veebilehelt „Enne ja pärast“ galeriist, mis aitab lisaks inspiratsioonile valida igasse tuppa sobivad aknad.