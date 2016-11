Selle kodukujundustrendiga kaasa minemine võib hiljem suurt peavalu tekitada

Tahvlivärviga seina värvimises ei ole enam midagi uut, kuid sisustusajakirjades- ja blogides võib seda sellest hoolimata üsna laialdaselt veel näha.

Tegu on iseenesest väga nutika ideega – tahvlivärviga kaetud köögiseinale saab kirjutada poenimekirju või toiduretsepte. Lastetoas saavad aga lapsed suurel pinnal oma kujutlusvõimel lennata lasta.

Tahvlivärviga seina katmise kõige suurem miinus on aga see, et kui sellest isu täis saab, on sellest üsna tüütu vabaneda. Selleks, et tahvlivärviga kaetud seinast vabaneda, tuleb kõigepealt võtta ette korralik seina lihvimine. Eriti tuleb tähelepanu pöörata äärtele, et ebatasasusi ei jääks – tahvlivärviga kaetud pind on nimelt tihti veidi kõrgem.

Kuna enamasti kasutatakse musta tahvlivärvi, siis nõuab selle katmine ka väga mitut värvikihti. Seega, tööd on tunduvalt rohkem kui tavalise värvitud seina puhul.