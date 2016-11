Minikodus elav pere sai oma valikute pärast ähvarduskirja

Californias San Diegos elavad Mike ja Kelly Brüning kasvatavad kahte last rannaäärses kodus, mis pole sugugi nii tohutult väike: selles on kolm tuba, neist kaks on magamistoad. Ruutmeetritega pole tõesti priisata, aga igaühel on piisavalt privaatsust. Mureliku naabri meelest aga ahistavad nad oma kahe- ja nelja-aastast poega, sundides neid sellises kitsikuses elama, vahendab Country Living.

Naabri hinnangul on Mike ja Kelly äärmiselt isekad. "Sellepärast, et teile meeldib elada rannas, peavad teie lapsed taluma elu pisikeses korteris. Lastel on vaja aeda, kus nad mängida saaksid. Kiikesid. Võimalust sõita jalgrattaga siis, kui nad tahavad, mitte siis, kui teil aega on. Ma pole küll kindel, aga kahtlen, et kumbki teist sama kehvades tingimustes üles kasvama on pidanud. HÄBI TEIL OLGU!" kirjutab naaber.

Nördinud vanemad postitasid kirja Facebooki, kus neile on arvukalt toetust avaldatud. Mike ja Kellyt tunnustatakse kui aktiivseid, lastega palju tegelevaid vanemaid. Samuti tõdetakse, et ranna lähedus on kümme korda parem kasvukeskkond kui võimalus tagaaias mängida.