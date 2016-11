Ettevaatust: lõhnaküünlad kujutavad endast tõsist terviseriski

Talvised jõhvika- ja piparkoogilõhnalised küünlad tunduvad täiesti asendamatud, kas pole? Need loovad koju nii õdusa õhkkonna ja muudavad tuju heaks. Aga ilmselt suhtuksid neisse märksa väiksema entusiasmiga kui teaksid, milline terviserisk nendega kaasneb, vahendab PopSugar.

Lõhnaküünla kahjulikkus seisneb selles, et lõhnaainetes ja vahas leidub ohtlikke kemikaale, mis võivad põhjustada erinevaid terviseprobleeme alates kopsuhädadest lõpetades suisa nii tõsiste asjadega nagu sünnidefektid. Selleks, et ohtlikud ained mõjule pääseks, ei pea küünalt väidetavalt isegi süütama - piisab, kui see eluruumis kapil seisab.

Sellisele järeldusele on jõutud mitmetes erinevates uuringutes nii Suurbritannias kui Ameerika Ühendriikides, viimatimainitus viis riiklik toksikoloogiaprogramm hiljuti läbi uuringu, millest selgus, et lõhnaküünlad sisaldavad arvestataval hulgal kantserogeene.

Täpselt sama ohtlikud, muide, on lõhnastatud aerosoolid, geelküünlad ja õhuvärskendajad.

Ohutumaks valikuks on küünlad, mis valimistatud kunstlike ainete vabalt, mille lõhastamiseks on kasutatud looduslikke eeterlikke õlisid, mitte odavaid alternatiive. Selliste küünalde hinnad on, mõistagi, kopsakamad.