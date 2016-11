Uskumatu võimalus: Supilinnas ootab omanikku renoveeritud kolmekorruseline maja

Täpsemalt on pakkumisel kaks korterit kahe korteriga majas aadressil Herne 18. Üks korter koosneb neljast toast, pina on sellel ligikaudu 114 ruutmeetrit. Üldpinnale lisanduvad panipaigad. Esimesel korrusel on elutuba osaliselt avatud köögiga, mille eraldab kamin- ahi, WC- duširuum, esik ja tuulekoda. Teisele korrusele jääb kaks garderoobiga magamistuba ja WC. Kolmandal korrusel paikneb tuba ning panipaigad.

Teises korteris on samuti neli tuba, pinda aga 120 ruutmeetrit. Esimesel korrusel on avatud köök-söögituba, elutuba.saun, dussiruum-saun ja WC, teisel korrusel kaks magamistuba, kabinett ja tehniline ruum. Kolmandal korrusel katuseakendega magamistuba ja mullivannituba. Kolmandal korrusel ka soojustatud katusealused panipaigad.

Maja sobib suurepäraselt näiteks kahele põlvkonnale või ühele suurele perele: väikeste mugandustega saaks sellest ilmselt väga põnevate lahendustega hubase kodu.

