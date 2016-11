Hinnavõrdlus: kui palju maksab keskmise suurusega elumaja Eesti linnades

Võtsime vaatluse alla kõigis maakonnakeskustes asuvate linnade kinnisvarahinnad. Hinnavõrdluses on välja toodud keskmise suurusega elumajad, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m².

Tallinn

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Tallinnas 135 000 eurot. Maja, mille kogupinnaks on 100 m², asub Põhja-Tallinna linnaosas Stroomi rannast umbes ühe kilomeetri kaugusel. Kahekordses elumajas on lisaks neljale toale veel köök, kaks tualetti, duširuum, saun, panipaik, terrass ja rõdu.

Maja Põhja-Tallinnas. Foto: KV.EE

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Tallinnas 390 000 eurot. Kahekorruseline elumaja, mis on valminud eelmisel aastal, asub Kadriorus ja selle kogupinnaks on 120 m². Lisaks kahele magamistoale on majas veel avatud köök-elutuba, saun, kaks pesuruumi, trepihall ja tuulekoda ning rõdu. Krundi pinnaks on 919 m².

Maja Kadriorus, mille hinnaks on 390 000 eurot. Foto: KV.EE

Jõhvi

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Jõhvis 47 250 eurot. Majas, mille kogupinnaks on 122,7 m², on neli tuba ja köök. Puumaja on ehitatud 1940ndatel ja vajab kapitaalremonti.

Elumaja Jõhvis, mille hinnaks on 47 250 eurot. Foto: KV.EE

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Jõhvis 112 000 eurot. Elumaja kogupinnaks on 109,3 m² – selles on kaks magamistuba, kaks vannituba ja tualettruumi, elutuba, köök, esik ja avar terrass. Krundi pind on 701 m².

Elumaja Jõhvis, mille hinnaks on 112 000 eurot. Foto: KV.EE

Majal on ka avar terrass. Foto: KV.EE

Haapsalu

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Haapsalus 55 000 eurot. Majas, mille kogupinnaks on 149,7 m², on viis tuba, köök, garaaž, saun ja keldriruumid. Elumaja vajab renoveerimist, kuid eeliseks on see, et majaga tuleb kaasa suur krunt (1509 m²).

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Haapsalus 160 000 eurot. Kahekorruselise elumaja kogupinnaks on 103,3 m². Üle aia kiigates on võimalik nautida merevaadet.

Maja koosneb kolmest korteriomandist, kuid kaks korterit on omavahel ühendatud. Sellepärast sobib see elamiseks näiteks kahele perekonnale.

Suurem korter on 2012. aastal renoveeritud. Esimesel korrusel on suur avatud köök-elutuba, pesuruum ja tualett. Teisel korrusel on magamistuba ja trepihall.

Väiksem korter on renoveerimata – seal on kolm väikest tuba ja köök. Kogu krundi pinnaks on 273 m².

Elumaja Haapsalus, mille hinnaks on 160 000 eurot. Foto: KV.EE

Rakvere

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Rakveres 29 000 eurot. Maja, mille kogupinnaks 121 m², vajab täielikku renoveerimist. Praegu on elamus kolm tuba. Krundi pinnaks on 965 m².

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Rakveres 181 000 eurot. Kahekorruselises elumajas on kuus tuba – üldpind 150 m². Krundi pinnaks on 600 m².

Rakveres asuv elumaja, mille hinnaks on 181 000 eurot. Foto: KV.EE

Kuressaare

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Kuressaares 50 000 eurot. Majas, mille kogupinnaks on 100 m², on kaks eraldi sissepääsuga korterit (53 m² ja 47 m²). Krundi pinnaks on 515 m².

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Kuressaares 225 000 eurot. Kahekorruselises elumajas on avatud planeeringuga avar köök- elutuba, kolm magamistuba, kabinet, sahver, tuulekoda, koridor, tualett-vannituba, katlaruum, esik, tualett, duširuum, leiliruum ja terrass. – üldpinnaks on 149,5 m². Krundi pinnaks on 1350 m².

Elumaja Kuressaares, mille hinnaks on 225 000 eurot. Foto: KV.EE

Tartu

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Tartus 115 000 eurot. Kahekorruselise elumaja kogupinnaks 112.6 m². Krundi pinnaks on 549 m². Maja asub Raatuse tänaval ja on ümbritsetud kortermajadega.

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Tartus 213 000 eurot. Kahekorruseline Karlovas asuv elumaja on ehitatud sellel aastal, üldpinnaks on 136,1 m². Majas on kuus tuba. Krundi üldpinnaks on 703 m².

Elumaja Tartus, mille hinnaks on 213 000 eurot. Foto: KV.EE

Valga

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Valgas 10 500 eurot. Majas, mille kogupinnaks on 142 m², on kuus tuba, kaks kööki ja kuivkäimla. Elumaja vajab täielikku renoveerimist. Krundi pinnaks on 909 m².

Valgas asuv elumaja, mille hinnaks on 10 500 eurot. Foto: KV.EE

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Valgas 62 000 eurot. Elumaja, milles on üldpinnaks on 121,8 m², on neli tuba. Maja ümber on avar ja hooldatud aed. Krundi üldpinnaks on 703 m².

Valgas asuv elumaja, millel on kaunis ja hooldatud aed. Foto: KV.EE

Võru

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Võrus 3200 eurot. Majas, mille kogupinnaks on 108,5 m², asub kaks korterit. Puitelamu on ehitatud 1944. aastal ning vajab rekonstrueerimist (katus ja lagi osaliselt sisse vajunud). Hoones puudub vesi ja kanalisatsioon, elekter olemas. Maja asub muinsuskaitse alal.

Võrus asuv maja, milles asub kaks korterit, maksab 3200 eurot. Foto: KV.EE

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Võrus 128 000 eurot. Tegu on paarismaja boksiga, mille kogupinnaks on 136 m² – esimesel korrusel asub avatud köök-elutuba, söögituba, garderoob, saun ja duširuum ja majapidamisruum. Maja teisel korrusel on trepihall, kaks väiksemat magamistuba, üks suur magamistuba garderoobiga ja tualettruum koos duširuumiga.

Paarismaja boks Võrus, mille hinnaks on 128 000 eurot. Foto: KV.EE

Pärnu

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Pärnus 39 000 eurot. Majas, mille kogupinnaks on 142,4 m², on kaheksa tuba. Maja vajab täielikku renoveerimist. Krundi üldpinnaks on 550 m².

Renoveerimist vajav elumaja Pärnus, mille hinnaks on 39 000 eurot. Foto: KV.EE

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Pärnus 300 000 eurot. Elumajas, milles on üldpinnaks on 127,7 m², on kuus tuba, köök, kaks tualettruumi ja üks duširuum.

Ajaloolises hoones tegutses restoran-kohvik. Olemas köögimööbel kohviku rajamiseks. Sisehoovis on ka väike müügikiosk.

Põlva

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Põlvas 34 500 eurot. Renoveerimist vajavas majas, mille kogupinnaks 143 m², on neli tuba. Krundi pinnaks on 720 m².

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Põlvas 45 000 eurot. Elumajas on neli tuba – üldpind 137,4 m². Krundi pinnaks on 1051 m².

Põlvas asuv elumaja, mille hinnaks on 45 000 eurot. Foto: KV.EE

Rapla

Raplas ei ole võimalik praegu osta ühtegi maja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m².

Paide

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Paides 71 400 eurot. Uusarenduses, mille kogupinnaks on 136 m², on neli tuba. Maja on alles ehitusjärgus. Krundi pinnaks on 1474 m².

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Paides 137 000 eurot. Tegu on samuti uusarendusega. Ehitusjärgus olevas elumajas on neli tuba – üldpind 136 m². Krundi pinnaks on 1457 m².

Uusarendus Paides, mille hinnaks on 137 800 eurot. Foto: KV.EE

Viljandi

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Viljandis 59 000 eurot. Renoveerimist vajavas majas, mille kogupinnaks 127,7 m², on põhikorrusel esik, köök, kaks tuba, tualettruum, duširuum, saunaruumid ja puukuur. Elamu katusekorrusele on võimalik välja ehitada kuni kolm tuba. Krundi pinnaks on 769 m².

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Viljandis 93 000 eurot. Elumajas on viis tuba – üldpind 139 m². Krundi pinnaks on 690 m².

Jõgeva

Kõige odavam maja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Jõgeval 25 000 eurot. Renoveerimist vajavas majas, mille kogupinnaks 126,2 m², on neli tuba. Krundi pinnaks on 511 m². Tegemist on endise kauplusehoonega.

Endine kauplusehoone Jõgeval, mille hinnaks on 25 000 eurot. Foto: KV.EE

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Jõgeval 80 000 eurot. Renoveeritud elumajas on viis tuba – üldpind 120 m². Krundi pinnaks on 834 m². Maja on hubane ja heas korras.

Kärdla

Kõige odavam elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Kärdlas 69 000 eurot. Renoveerimist vajavas majas, mille kogupinnaks 112 m², on viis tuba. Krundi pinnaks on 1987 m².

Kõige kallim elumaja, mille kogupind jääb vahemikku 100-150 m², maksab Kärdlas 73 000 eurot. Renoveerimist vajava elumaja üldpind on 102 m². Krundi pinnaks on 1500 m².