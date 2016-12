Jamie Oliveri jõuluretsept: imemaitsvad jõulukartulid

Hasselbacki kartulid on algselt pärit Rootsist. Võimalusi, kuidas neile veidike teistsugune maitsenüanss anda, on aga palju.

Hasselbacki kartulid Jamie Oliveri moodi

(Antud kogusest jätkub kümnele inimesele)

Vaja on:

2,5 kg pestud ja kooritud kartuleid

üht suurt kimbutäit värsket tüümiani

oliiviõli

meresoola

50 g saia (umbes 3-4 viilu)

40 g metsapähkleid

väikest tükki sinihallitusjuustu

Aseta kartul kahe puulusika vahele ja tee sellesse umbes viis sisselõiget. Puulusikad on vajalikud selleks, et takistada kartuli täielikku läbilõikamist. Korda tegevust kõigi kartulitega ja pane need ahjuplaadile.

Uhmerda omavahel väike peotäis tüümianit ja näpuotsatäis meresoola. Lisa umbes neli sl oliiviõli. Kalla segu kartulitele ja küpseta neid 180 kraadides ahjus umbes 45 minutit.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Võta väiksem ahjuplaat. Tee sai väikesteks tükkideks ja laota tükid ahjuplaadile. Lisa ka metsapähklid ja paar tüümianioksa. Rösti neid ahjus umbes 10 minutit. Pärast röstimist kalla sai ja pähklid köögikombaini ja purusta need.

Võta kartulid ahjust välja, kalla neile peale saia-pähklipuru ning riputa peale veidi tüümianit ja sinihallitusjuustu.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Vaata retsepti videost lähemalt!