Tee ise: meisterda trendikas ja muidu krõbeda hinnaga laelamp vaid 10 euroga

Internetipoodidest võib taolise lambi leida kõige odavalt umbes kolmekümne euro eest. Kvaliteetsemad ja põnevama disainiga lambid maksavad aga üle saja euro. Nagu näiteks see SIIN!

Meie lugeja Tuule aga otsustas, et meisterdab sellise lambi ise. Tuule sõnul tuli lamp esimese korra kohta välja üllatavalt ilus ja vastupidav. Laes on see tal rippunud juba mitu kuud.

Lambi meisterdamiseks kasutas Tuule:

grillvardaid (umbes 1.50 eurot)

musta spreivärvi (umbes 5 eurot)

pesaga valgustijuhet (umbes 3 eurot)

liimipüstolit (kodus olemas)

peenikest traati (kodus olemas)

Sellel, kellel on kodus grillvardad või spreivärv juba olemas, on veel väiksemad kulutused. Liimipüstoliliimi asemel võib kasutada ka mõnda muud tugevat liimi.

Kõigepealt tuleb paika panna plaan, millise disainiga lamp tuleb. Võimalusi selleks on väga palju – inspiratsiooni saab koguda näiteks SIIT! Seejärel tuleb grillvardad lõigata sobiva pikkusega pulkadeks ja üle värvida. Kui grillvardad on ära kuivanud, saab neid hakata ükshaaval teineteise külge liimima, moodustades soovitud kujundi.

Kui soovitud kujund (lambikuppel) on valmis, tuleks lasta sellel veidi aega kuivada. Pesaga valgustijuhtme saab kinnitada kupli külge traadiga. Tuule soovitab kasutada lambikuplis matti pirni.

Foto: : Tuule Põldsaar

Kuidas sulle lõpptulemus meeldib? Kui sul on lambi meisterdamise kohta veel küsimusi või tahad jagada meiega mõnda enda tehtud meisterdust, siis kirjuta aadressil eva-lotta.kivi@postimees.ee!