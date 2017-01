Lugeja küsib: kuidas sõpradele selgeks teha, et nende lapsed pole mu juurde oodatud?

"Meil on endal lapsed ja paljudel mu sõpradel ka, aga kui korraldan koduseid õhtusööke, tahaksin tegelikult aega veeta oma täiskasvanud sõprade, mitte nende lastega. Enda lastele oleme selleks ajaks alati hoidmise korraldanud, aga mitmed sõbra eeldavad vaikimisi, et pidu on kogu perele, ja tulevad koos lastega. Olen olukorda vaikides kaua aktsepteerinud ja mida aeg edasi, seda imelikumaks selle jutuksvõtmine minu jaoks muutub. Samas tahaks siiski lastevabasid õhtuid, mitte üksi enda, vaid ka oma sõprade pärast - paljud neist ei saa õhtut täiel rinnal nautida, kui lapsed kaasas. Mida teha?" küsib üks koduportaali lugeja.

Kindlasti ei tasuks järgmise õhtusöögi eel ootamatult teatada, et lapsed pole nüüd ja edaspidi pidudele oodatud. Pigem tee nii: