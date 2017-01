Video: kaunis kodu, mis on ehitatud vana ja lagunenud koopa sisse

Koobastesse rajatud kodud on Prantsusmaal üsna levinud. Eriline on kõnealune renoveerimisprojekt aga sellepärast, et ehituskogemuseta paar tegi väga paljud tööd ise ning enne renoveerimist oli koobaselamu põhimõtteliselt varisemisohus.

Põhjus, miks noortel tuli keerulisele projektile ise käed külge panna, peitus selles, et pank ei andnud neile laenu. Sellepärast venis renoveerimisprotsess ka üsna pikaks, kestes ligi neli aastat.

Lõpptulemus on aga kindlasti vaeva väärt – tegu on tõeliselt maitseka elamisega.

Vaata videost lähemalt, kuidas koobaselamu välja näeb!