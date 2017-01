Selgub, et IKEA mööbli ostmisel on vanusepiir

Taskukohast ja stiilset mööblit pakkuv IKEA hullutab ammuilma ka eestlasi, mis sest, et esindust kauplusel Eestis veel ei ole. Värskest uuringust selgub aga, et teatud vanusest langeb IKEA populaarsus inimeste hulgas märkimisväärselt ja see vanus pole üldse kõrge: 34. eluaastast eelistavad ostjad pigem kallimat ja kvaliteetsemat mööblit.

Uuringufirma Earnest kogus kokku kümned tuhanded temaatillise küsitluse vastused. Selgus, et IKEA põhilised kliendid on kahekümnendates ja kolmekümnendate esimeses pooles olevad inimesed, kõige rohkem on 24-aastaseid kliente.

Pärast 34. eluaastat hakatakse aga eelistama kallimat ja kvaliteetsemat mööblit. Miks just siis? Selleks ajaks on tehtud karjääri, end üles töötatud ja rahakott võimaldab osta kvaliteetsemaid esemeid kui IKEA pakub.

IKEA on sellest tõsiasjast teadlik ja tegutseb selles suunas, et kauplusel oleks midagi pakkuda ka paksema rahakotiga nõudlikumale kliendile, kes ei taha, et igas teises kodus oleks sama sisustus nagu tal. Selleks luuakse ühekordseid ajutisi mööblisarju, mis sünnivad koostöös tippdisaineritega. Mööbliesemete hinnad on siis mõistagi ka vastavad.