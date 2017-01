Fotod: omapärase siseviimistlusega korter Tallinnas

Tallinnas Kitsekülas asuv kahetoaline korter on hiljuti renoveeritud. Asub see 1929. aastal ehitatud puitmajas. Korteri ülspinnaks on 42.4 ruutmeetrit.

Foto: Toomkinnisvara/KV.EE

Siseviimistluses on kasutatud palju puitu. Domineerivad pruunid ja oranžikad värvitoonid. Omapära lisavad originaalsed kunstiteosed seinal.

Foto: Toomkinnisvara/KV.EE

Korteri seinu katavad lubikrohv ja punane telliskivi. Õdusust lisab magamistoas olev paekivisein.

Foto: Toomkinnisvara/KV.EE

Magamistuba ja vannituba eraldab kaunistusega klaassein.

Foto: Toomkinnisvara/KV.EE

Korteri südameks on kahtlemata kuldkollaste seintega vannituba. Põrand ja üks seintest on kaetud hallide mosaiikplaatidega.

Foto: Toomkinnisvara/KV.EE

Korteril on ka suur ja päikeseküllane rõdu, mis avaneb maja tagahoovi.

Foto: Toomkinnisvara/KV.EE

Rohkem pilte ja infot leiab KV.EE koduleheküljelt!