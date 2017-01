Ülevaade: 10 kõige kallimat müügis olevat maja Eestis

Ülevaade on koostatud kinnisvaraportaali KV.EE põhja:

1. Maja Tallinna vanalinnas - 3 800 000 €

Pea neli miljonit maksev maja Tallinna vanalinnas on ehitatud 1850. aastal. Tegu on kahekorruselise majaga, mille kogupinnaks on 1320 ruutmeetrit.

Foto: KV.EE

2. Luksuslik maja Pirital - 3 300 000 €

Kolmekorruseline maja on ehitatud 2001. aastal. Nelja magamistoaga maja kogupinnaks on 644,7 ruutmeetrit. Krundi pinnaks aga pea 5000 ruutmeetrit. Meri asub majast vaid 250 m kaugusel

Foto: KV.EE

3. Modernne mereäärne villa Meremõisas - 2 990 000 €

Kahekorruseline maja on ehitatud 2008. aastal ja see müüakse kogu sisustusega. Majas on kokku seitse tuba, millest viis on magamistoad.

Maja kogupinnaks on 472,5 ruutmeetrit. Krunt ise on üle 5000 ruutmeetri suur. Kinnistust umbes 250 m kaugusel asub paadisadam.

Foto: KV.EE

4. Maja Tallinna vanalinnas - 2 350 000 €

Maja asub Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval. Renoveerimist vajava hoone kogupinnaks on 1 663,8 ruutmeetrit.

Foto: KV.EE



5. Järlepa mõis Raplamaal - 1 800 000 €

Maalilise Järlepa järve lõunakaldal paiknev ühekorruseline klassitsistlik peahoone valmis August von Kotzebue ajal 1805. aastal. Peahoonet ümbritseb kaunis park ja kõrvalhooned. Mõisakompleksi juurde kuulub 68 hektarit maad.

Foto: KV.EE

6. Maja Tallinna vanalinnas - 1 650 000 €

Hoone pärineb 15.-16. sajandist. Kolmekorruselise maja kogupinnaks on 323,5 ruutmeetrit. Hoones on kümme tuba.

Foto: KV.EE

7. Maja Toompea nõlval - 1 600 000 €

1923. aastal ehitatud maja kogupinnaks on 255,4 ruutmeetrit. Krundi pinnaks aga 405 ruutmeetrit. Kahekorruselises majas on viis tuba.

Foto: KV.EE

8. Kaunis maja Pärnus - 1 590 000 €

1999. aastal ehitatud maja kogupinnaks on 595,7 ruutmeetrit. Maja müüakse koos sistustusega. Krundi pinnaks on 1316 ruutmeetrit.

Foto: KV.EE

9. Juugendstiilis mõisakompleks Viljandimaal - 1 590 000 €

1912. aastal ehitatud maja kogupinnaks on 768 ruutmeetrit. Häärber asub kolme tiigi kaldal parkmetsas. Kompleksi kuuluvad häärber 580 ruutmeetrit, tall-tõllakuur 168 ruutmeetrit, laste mänguväljak ja tenniseväljak. Kogu krundipinnaks on 18200 ruutmeetrit.

Foto: KV.EE

10. Rantšo Raplamaal - 1 500 000 €

Tänapäevane talu asub 8,51 hektari suurusel maalapil metsade ja põldude vahel.

Krundil asub suur kahekorruseline peamaja, mitme toaga külalistemaja ning suur garaaž, mille teisel korrusel asub kolmetoaline korter. Lisaks asuvad kinnistul kaheteistkümnele hobusele mõeldud tall, heinaküün, ait, katlamaja ning väike tankla.

