Vaata, milliseid maju võib enampakkumistelt võileivahinnaga soetada

1. Kehvapoolses seisus maja Valgamaal

Kel pole midagi maja üles ehitamise vastu, võib endale mõnusa kodu leida Valgamaal, kus alghinnaga 650 eurot läheb enampakkumisele Tsili-Tiido talukoht.

2. Uus-Põlgaste talu Torma vallas Jõgevamaal

6750eurose alghinnaga läheb enampakkumisele üsna heas seisus talu Jõgevamaal.

3. Seitsmetoaline vabariigiaegne häärber Läänemaal Ristil

Mitterahuldavas seisukorras seitsmetoalise maja alghind on 10 000 eurot. Majaga on küll palju tööd, kuid 1934. aastal ehitatud hoone on väärikas ja vaeva väärt.

5. RMK seire- ja uurimiskeskus Häädemeestel Pärnumaal

Eesti riik müüb 17000eurose alghinnaga enampakkumisel seire- ja uurimiskeskuse Urissaarel. Kolme magamistoaga kahekorruseline palkmaja on ehitatud 2008. aastal.

5. Rommi talu Kihelkonna vallas Saaremaal

Saaremaal läheb 45000eurose alghinnaga enampakkumisele kaasaegne kahekorruseline palkmaja, mille suuruseks ehitusregistri põhjal ligikaudu 112 ruutmeetrit.