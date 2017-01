Maaklerina miljonäriks saanud naine juhendab, kuidas väga kiirelt kinnisvara müüa

Kui britt Belinda Grashion end ühtäkki rahatu üksikema rollist avastas, teadis ta, et midagi on vaja kiiresti ette võtta. Naine leidis tööd kinnisvarafirmas, kus asus tööle kinnisvara müügiks ettevalmistaja ja maaklerina. Ta töötas nii hästi, et kinnisvara müümine käis tema käes imekiirelt. Kuidas see naisel õnnestus? Tema enda sõnul peitub edu saladus justnimelt õiges ettevalmistuses, kirjutab Daily Mail.

Vali maaklerit

Enne, kui objekt mõnele maaklerile anda, tuleks tema tausta uurida. «Helista talle potentsiaalse ostuhuvilisena ja nad näitavad sulle enda teadmata, kui head müügimehed nad on,» soovitab Belinda. Kui maakler on selgelt passiivne ega üritagi objekte müüa, ei taha sa ju teda ka enda kinnisvaraga tegelema.

Ole realistlik

Enne, kui kodu müüki paned, tee turu-uuringut ja vaata, mis hindadega sinu piirkonnas samaväärseid maju müüdud on. Belinda sõnul teevad inimesed sageli selle vea, et lisavad kinnisvara hinnale teatud summa puhtalt emotsionaalse väärtuse pärast. Aga ostjat see ei huvita ja ta ei taha selle eest maksta.

Esmamuljet ei saa kunagi alahinnata

«Ma ütlen alati, et esmamulje on ainus mulje. Ja see tähendab, et potentsiaalne ostja annab su kodule tegelikult hinnangu juba enne, kui ta seda õieti vaadanudki on,» räägib naine. See tähendab, et vaeva tuleb näha ka maja välisilmega või korterite puhul vähemalt trepikoja ja uksetagusega. Eksperdi sõnul pole veidi kulunud ilme sugugi kõige hullem. Kõige hullem on, kui aed või trepikoda on hooldamata ja räpased.

Sorteeri ja likvideeri

Ostjale jätab hea mulje, kui kodu on kolavaba. Selleks tuleks elamisest välja kraamida kõik liigne: toanurgas vedelevad vanad telerid, ajalehekuhjad ja muu taoline. Püüa luua selge, puhas ja rahulik atmosfäär.

Ole alati valmis

Kui oled sunnitud müüdavas kodus sees elama, tee see pingutus ja ole alati valmis maakleri kõne peale kodu näitama. Ära jäta musti nõusid kraanikaussi vedelema, ära kuhja voodile puhta või vannituppa musta pesu hunnikuid. Korista müügiperioodil igapäevaselt ka siis, kui see sul muidu harjumuseks pole. Miks? Sest ikka see esmamulje!

Ära unusta kööki ja vannituba

Liiga tihti kipub tähelepanu kõrvale libisema kahelt võtmeruumilt: köögilt ja vannitoalt. «Kui need on näiteks oma aja väga ära elanud, tasub enne müüki teha see investeering, et need remontida,» soovitab Belinda. See on suur ja kulukas ettevõtmine, aga täpselt nii näeb asja ka võimalik ostja: ta eelistab kodu, kus ta ei pea nende väljaminekutega tegelema hakkama.

Tee parandustöid

Kindlasti peab olema parandatud kõik, mille kordategemine pole eriliseks pingutuseks. See jätab kodust lihtsalt palju parema mulje, kui tööd, mille tegemata jätmise peamiseks põhjenduseks oleks laiskus, korralikult tehtud on.

Vaata üle seinad

Kui seinad on värvitud ning elu jooksul määrdunud ja võidunud, tasuks investeerida nende värvimisse. Kui seda teed, vali neutraalne värv, hea on näiteks valge – sellega sobib kõik ja nii võib potentsiaalne klient eelistada sinu korterit, kus ta ei pea kohe hakkama seinte ülevõõpamisega tegelema.

Ole rõõmsameelne

Väga olulist rolli mängib see, kuidas sa müüjana ostjasse suhtud. Kui sul on kahju kolida, võid muutuda turtsakaks, kuid püüa end kokku võtta. Ostja ei taha ajada asju müüjaga, kes temaga ebaviisakalt käitub.