10 asja, mis võiks igas köögis olemas olla

1. Potid-pannid

Ilma nendeta on söögi valmistamine üsna keeruline.

2. Lauanõud ja söögitarvikud

Lisaks igapäevastele tassidele ja taldrikutele võiks köögikapis olla ka üks korralik lauanõude komplekt, mida kasutada näiteks külaliste puhul.

3. Avaja

Konserve saab avada ka terava noaga, kuid avaja teeb töö ära palju kiiremini. Lisaks konserviavajale võiks köögisahtlis olla ka üks veinipudeliavaja.

4. Lõikelaud

Tänu lõikelauale jäävad töötasapind ja köögilaud lõikejälgedest puutumata.

5. Riiv

Tegu on abivahendiga, mis on asendamatu salatite tegemisel.

6. Mikser

See on eriti vajalik neile, kes armastavad kooke küpsetada.

7. Küpsetuspaber

Tänu sellele jäävad praepannid puhtaks ja toit ei jää kinni.

8. Säilituskarbid

Plastkarpidesse on hea ja mugav pakkida lõunasööki või lihtsalt õhtusöögist ülejäänud toitu.

9. Terav nuga

Tavaliselt on inimestel kodus terve komplekt nuge, kuid tegelikult piisab ka ainult ühest teravast noast.

10. Kulp

Tegu on asjaga, mida igapäevaselt vaja ei ole, kuid supi valmistamisel on see lausa hädavajalik.