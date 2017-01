Ameerika Ühendriikide läbi aegade kõrgeima müügihinnaga majas leidub uskumatu otstarbega tube

California osariigis Bel Airis asuv villa kuulub praegu miljardär Bruce Makowskyle, vahendab kinnisvaraportaal Realtor. Maja on mees ise disaininud, pidades silmas jõukate inimeste soove ja vajadusi.

Maja maksab küll hingehinda ja väidetavalt pole ühegi kodu eest USAs kunagi sellist summat küsitud, kuid kinnisvara- ja arhitektuurieksperdid ütlevad, et see on iga senti väärt, sest on tõesti põhjalikult läbi mõeldud ja efekselt lahendatud.

Majas leidub üsna hämmastavaid ruume: kui massiivne keeglisaal ei üllata ilmselt eriti kedagi, siis on seal veel näiteks galeriisein, mis pühendatud Lumivalgekese-muinasjutust tuntud seitsmele pöialpoisile. Tõenäoliselt kõige hämmastavam on aga niinimetatud kommituba: ruum, mille ühe seina võtavad enda alla kõige võimsamad, luksuslikumad ja kvaliteetsemad kommiautomaadid.

/ www.realtor.com

Ja kui sina arvad, et su paarikümneruutmeetrine terrass on suur ja võimas, siis Makowsky ilmselt naeraks selle peale: tema villa juurde kuuluva terrassi suuruseks on 1580 ruutmeetrit.

/ www.realtor.com

Mõistagi on maja kõik magamistoad sama suured kui mõne inimese korter ja ostja saab kauba peale kogu maja sisustuse, garaažides seisvad autod ja seitsmeliikmelise maja teenindava meeskonna.