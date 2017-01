Fotod: võimas korter vanas tselluloosivabrikus

Kahetoaline korter asub ajaloolises Fahle majas. Maja on saanud nime kunagise tselluloosivabriku suuromaniku ja juhi Emil Fahle järgi.

Korteril on pea neljameetrised laed ning paksud paekivist seinad, mis on töödeldud tolmuvabaks. Korteri üldpind on 55,2 ruutmeetrit.

Industriaalstiilis korter on sisustatud maitsekalt. Palju on kasutatud erinevat puitmööblit. Korteris on ka vanniga pesuruum.

