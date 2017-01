Fotod: ühe pere tillukese kodu omapärane keskpunkt

Selle neljaliikmelise Taani perekonna elu keerleb nimelt ümber trepi: see on korraga nii pääs teisele korrusele, mugav ja suurejooneline nõudekapp ja sellest väljavolditav pink kööki kui ka ruumikas panipaik teisele poole ruumi eraldavat klaasseina.

Kui kodu on pisike ja pere ei taha kolida, tuleb sääraseid multifunktsionaalseid lahendusi enamasti palju välja mõelda. Nii ka selles korteris. Teisel korrusel laiutab vanemate magamistoas hiiglaslik voodi, kuid kui vaja, saab selle püsti tõsta ja seinasuuruse peeglina kasutada. See vabastab hulga tarvilikku põrandapinda. Voodi kohale on ehitatud eriti vinged panipaigad.

Ja lastetuba, olgugi, et pisike, on tulvil nutikaid lahendusi, et lapsed mahuksid tuppa nii magama kui ka mängima. Ilmselt on see planeeritud paremini kui paljud suuremad lastetoad.