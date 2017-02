7 nõuannet, kuidas eneseväärikust säilitades vanemate juurde tagasi kolida

Selleks, et säiliks eneseväärikus ja normaalsed suhted sinu ja su vanemate vahel, tuleb mõned reeglid kohe koju tagasi kolimise järel paika panna. Sealjuures peavad mõlemad pooled suutma lubada, et reeglid on järgimiseks.

Pane paika, millal välja kolid

See ei pea olema kuupäevaliselt paigas. Võib-olla on see ajutine elukorraldus vajalik, kuniks leiad uue töö. Kuniks säästad piisavalt, et osta oma kodu. Mis iganes, see peab olema välja öeldud, kui kaua oma vanemate juures peatuda kavatsed.

Pange kõik kirja

Pange kirja, millised kulud võtad enda kanda ja kui paljusid arveid aitad maksta. Ära ole nõus sellega, et sa rahaliselt milleski ei osale, kui sa just igasuguse sissetulekuta ei ole.

Ära lase lõdvaks

Kui kolisid ema-isa juurde tagasi, et otsida tööd või koguda raha, keskendu oma eesmärgile nii, et ka vanemad näeks, et sa tõesti tegutsed. Vastasel juhul tekivad pinged.

Ole valmis konfliktideks

Mitu leibkonda ühe katuse all - harva saab selline kooslus hakkama igasuguste konfliktideta. Nii et arvesta, et jagelemisi tuleb ette ikka.

Aita majapidamistöödes

Kui kolid vanemate juurde tagasi, pead aitama neil koristada ja muid tarvilikke majapidamistöid teha. Päris kindlasti peaksid oma pesu ise pesema, mitte eeldama, et ema seda teeb nagu vanadel headel aegadel.

Austa oma vanemaid

Kui elad vanemate katuse all, pead järgima nende reegleid. Samuti oleks viisakas öelda, kui õhtul kauemaks välja jääd.

Paku abi

Isegi, kui teie esialgses kokkuleppes teatud asjad sinu kohustuste hulka ei kuulu, paku aeg-ajalt vanematele ka nende korraldamisel abi. Ilmselt oskavad nad seda hinnata.