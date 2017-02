Asjad, millele tuleks köögi õhupuhasti valimisel kindlasti mõelda

Kõigepealt tuleks otsustada, kas valida ventileeriv või söefiltriga õhupuhasti. Kui köögis ei ole ventilatsioonitoru või -ava eelnevalt olemas, siis on lihtsam valida söefiltriga puhasti.

Seejärel tuleks mõelda, kas valida seinale või lakke kinnituv õhupuhasti. Kui ventilatsiooniava on pliidi kohal seina peal või külgmise seina peal, siis on lihtsam valida seinale kinnituv puhasti. Lakke kinnitatavaid õhupuhastajaid kasutatakse üldjuhul köögisaarte kohal.

Võimsuse valimisel tuleb arvesse võtta köögi suurust. Õhupuhastite võimsus jääb tänapäeval vahemikku 400–1000 m³/h. Keskmine, mida enim ostetakse, on võimsusega 600–800 m³/h.

Tähelepanuta ei tohi jätta ka õhupuhasti mürataset. Eriti oluline on see siis, kui tegu on avatud köök-elutoaga.

Enne ostmist tuleks kindlaks teha ka see, kui suurt õhupuhastit üldse vaja on. Õhupuhasti suurus sõltub enamasti pliidi laiusest ja söögitegemise sagedusest. Kõige enam kasutatakse 60 cm laiuseid õhupuhasteid. Kuid saadaval on ka väiksemaid ja suuremaid.

