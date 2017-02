7 nippi, kuidas hommikuti õigeks ajaks uksest välja ja tööle jõuda

1. Pane riided valmis

Selleks, et mitte hommikuti riidekapi ees seista ja iseendaga aru pidada, pane järgmise päeva riided juba õhtul valmis.

2. Ärka kohe ja hea muusikaga

Ärka alati kohe, kui äratuskell heliseb, ja pane käima muusika, mis sulle tõeliselt energiat annab. See aitab päeva väga hästi käima saada.

3. Mõtle hommikusöök läbi

Samamoodi nagu riietega, ei tohiks ka hommikusöögiga hakata külmiku ukse ees kõõludes mõtlema, mida siis õigupoolest lauale panna. Mõtle see läbi juba eelmsel õhtul, veel parem: planeeri hommikusöögid ette kogu töönädalaks. Suurepärane viis aega säästa ja stressi vähendada.

4. Pane vajaminevad asjad kokku

Ära hakka hommikul mööda maja arvutit, autovõtmeid, rahakotti ja telefoni otsima. Loo välisukse juurde mugav asjade hoidmise paik, kuhu nii sina kui kõik teised pereliikmed oma selja- ja õlakotid juba pakituna õhtul valmis panna saavad.

5. Ühenda tegevused

Kui hommik mingil põhjusel (sissemagamine) väga kiireks osutub, tee duši all mitut asja korraga: pese ennast, hambaid, raseeri ja nii edasi. Kui see sulle vastuvõetav on, võid kiirel hommikul duši üldse vahele jätta, eeldusel, et õhtul ikka pesemas käisid.

6. Ära näpi arvutit ega telefoni

See on kohutav ajaröövel! Kui pole hädavajadust, ära hakka enne töölaua taha jõudmist öö jooksul veebis toimunuga end kurssi viima, vaid keskendu sellele, mis hommikul kodus tehtud peab saama.

7. Hoia asjad lihtsana

Kui tead, et hommikuti on kodus kaos, eriti, kui sul on väikeseid lapsi, seisa lihtsalt selle eest, et kõik oleksid kodust väljudes puhtalt riides ja viisaka väljanägemisega ning kõik vajalikud asjad oleks kaasas. Põhjalikuks üleslöömiseks leiab aega ka mõnel muul hetkel.