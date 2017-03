Mis oleks, kui koliks... Kuressaarde?

Miks Kuressaare?

Väärika ajaloo ja kirju kultuurieluga Kuressaare on turvaline (mõned kohalikud lahkuvad endiselt uksi lukustamata kodunt!), rahulik ja piisavalt suur linn, kus samas kõik ikkagi käe-jala juures ja igale poole pääseb mugavalt ka jala. Kuressaare on kodune, puhta elukeskkonnaga ilus ja lastesõbralik linn.

Kuresaaare lummab. Nagu ütleb üks põline kuressaarlane: sageli teed kompromisse olmes, töö- ja pereelus, et ikka saaks saarel edasi peesitada.

Kahtlemata on Kuressaare merelinn ja seda rõhutatakse palju: merega seonduvaid üritusi ja ettevõtmisi on siin rikkalikult, neist suurim ilmselt iga-aastased Kuressaare Merepäevad, mis toimuvad augustikuus.

Foto: Tõnu Ling/Visit Saaremaa

Mis räägib Kuressaare kahjuks?

Kohalike sõnul on arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet on kehvapoolsed, haigla arstid on juba kas eakamad või siis vastupidi liiga noored ja kogenematud. Väga paljusid eriarste lihtsalt pole ja siis on vaja võtta ette pikk sõit mandrile.

Mandrile tuleb tihti sõita ka näiteks suuremaid sisseoste tegema, sest Kuressaares on poode üsna vähe ja valik väike. Transpordiühendus mandriga on aga samuti üheks kitsaskohaks: sinna pääseb vaid kas praami või lennukiga.

Arvestada tuleb sellegagi, et Kuressaare on väike koht, kus kõik tunnevad kõiki, ja privaatsust on seetõttu vähe.

Kui kallis?

Renoveeritud 2-3-toaline korter maksab keskmiselt 40 000 - 50 000 eurot. 4-5-toalise renoveeritud maja eest tuleb välja käia umbes 100 000 eurot. Tuleb aga arvestada, et kinnisvaraturg on Kuresaares üsna tasane ja pakkumisi palju pole. Üürikortereid on kinnisvaraportaali KV.EE andmetel hetkel terve linna peale saadaval vaid kolm.

Foto: Lembit Michelson/Visit Saaremaa

Koolid?

Kuressaares on neli üldhariduskooli: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Kuressaare Vanalinna Kool, Saaremaa Ühisgümnaasium ja Kuressaare Gümnaasium. Kutseharidust saab omandada Kuressaare Ametikoolis, kus võimalik õppida ehitajaks, juuksuriks, lapsehoidjaks, sotsiaaltöötajaks, majandusarvestust, audiovisuaalset tehnikat ja meediat ja palju muud.

Aga töö?

Töö leidmisega võib kohalike sõnul pisut keeruliseks minna: lihtsamat tööd leiab, aga kui oled spetsialist mingis kitsas valdkonnas, on valikuvõimalustega kehvemini. Ühiselt tõdetakse, et vabu ametikohti võiks olla rohkem.

Variantideks endale rakendust leida on kindlasti kaugtöö või siis oma ettevõtte loomine või mandrilt saarele üle toomine. Näiteks Tallinnast Kuressaarde kolinud ja seal kohviku avanud Margit Kõrvits kiidab, et vähemasti temal polnud asjaajamisel ametnike poolt ühtki takistust - ettevõtlust toetatakse.

Palju töökohti pakuvad Kuressaares asuvad turismiettevõtted ja spaad, viimaseid on seal õige mitu: Georg Ots Spaa, Saaremaa Spaahotellid, Arensburg, Grand Rose, Johan Spa ja nii edasi.

Foto: Johan SPA

Mida vabal ajal teha?

Inimesele, kellel endaga igav pole, pakub Kuressaare meeletult vaba aja veetmise võimalusi: kultuurielamusi pakuvad linnateater, teatrikino, kultuurikeskus, aga ka suvised suursündmused, nagu Saaremaa ooperipäevad, kammermuusikapäevad, merepäevad.

Sportimist toetavad renoveeritud linnastaadion, tervisepark, golfiväljak, tennisekeskus, spordikeskus ja ujulad, lisaks enam kui 20 kilomeetrit kergliiklusteid. Kuressaaret peetakse maailma kõige spaarikkamaks linnaks, nii et küllaldaselt ajaveetmisvõimalusi pakub nendegi külastamine.

Kuressaares toimub põnevaid üritusi nagu Wellfest, tänavapiknik ja Ultima Thule maraton.

Foto: Lembit Michelson/kuressaare.ee

Kus süüa?

Kui tahad kindla peale minna, soovitavad kohalikud süüa Chameleonis ja astuda läbi uue tulija Castello juurest. Päevaseks einestamiseks sobib kõige paremini LaPerla. Väga head kohvi saab aga boheemlasliku hõnguga KURE kohvikust.

Foto: Castello

Midagi veel?

Väga paljud ei suuda enam kuulata juttu sellest, kuidas aeg Saaremaal ja Kuressaares teistmoodi käib või suisa peatub. Aga kes seal ära käinud või sootuks sinna kolinud, need tõdevad, et nii see tõesti on.

Kuressaare linnuses asuv Saaremaa Muuseum on vanimaid muuseumeid Eestis, see on rajatud 1865. aastal.

Kuressaare on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa Tervislike Linnade Liidu liige ning laste- ja noortesõbralik linn.

Foto: Lembit Michelson/Visit Saaremaa

