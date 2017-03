Kasulikud nõuanded: kuidas võimalikult kiiresti maja ehitada

Kõige kiirem valik on loomulikult valmismaja ostmine järelturult või uusarenduste hulgast. Kuna iga maja on seotud aga asukohaga, ei pruugi saadaolevad majad sobida.

Samuti peab ka maja ruumiplaan, sisekujundus ja kõik muu olema majaostjale võimalikult sobilik. Sageli see aga nii ei ole. Siis jääbki üle ainult üks võimalus – ise vaba krunt otsida ja sinna soovitud maja ehitada.

Kuidas panna maja võimalikult kiiresti oma krundile püsti:

1. Elementmajad laos

Aeg-ajalt tekib elementmajade tootjatel olukordi, kus nad on tootnud mõne elementmaja, kuid see on jäänud mingil põhjusel lattu seisma. Mõnikord majatootjad reklaamivad selliseid maju ka ise oma kodulehel, kuid soovitav on ise küsida, kas on mõni maja lattu seisma jäänud.

Üheks põhjuseks, miks laos olev maja valida on see, et neid pakutakse sageli allahindlusega ning lisasoodustus tuleb igale majaehitajale kasuks.

2. Elementmajad tellides

Ühe keskmise suurusega (150 m2) elementmaja seinaelementide tootmine tehases võtab aega sisuliselt vaid kaks nädalat ning seega on võimalik suur osa maja karkassist valmis toota väga kiiresti. Praktikas on aga tehases järjekorrad ning seetõttu kulub suur osa ajast oma tellimuse täitmise ootamisele.

Sellel põhjusel kulub enamasti elementmaja seinaelementide tellimisest kuni valmimiseni aega umbes 8-10 nädalat. Aeg-ajalt võivad järjekorrad olla lühemad ning õnnestub ka kiiremalt elemente ja majadetaile toota.

3. Kohapeal krundil maja ehitamine

Esmapilgul tundub see kõige aeglasem viis oma maja ehitamiseks, kuid praktikas võib ka kohapeal maja ehitamine olla kiire. Kõik sõltub töökorraldusest, tööjõuressurssidest ning sellest, kui põhjalikult on tehtud eeltöö ja vajalike materjalide hankimine või tellimine.

Mida paremini on tehtud ettevalmistööd, seda kiiremini saab ehitada ja viia miinimumini kõik ooteajad.

NB! Ei tasu unustada, et element- ja moodulmajade puhul on vajalik ka vundamendi ehitus ja enamasti ka oluline osa töid teha ehitusobjektil.