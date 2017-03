Neli nõuannet, kuidas kodus vähem toitu raisata

Kasuta kodus leiduvat

Selle asemel, et iga söögikorra eel poodi minna, vaata, mis kodus olemas on ja planeeri söögikorrad selle järgi.

Tee nädalamenüü

Nii on sul täpne ülevaade pika aja peale ette, kui palju mingeid toiduaineid mingiteks söögikordadeks vaja on.

Sügavkülmuta

Kui on selge, et mingid toiduained ei pea vastu seni, kuni need söödud saavad, kasuta võimalust toitu sügavkülmutada.

Säilita asju õigesti

Kui ostad köögivilju kilepakendis, võta need enne külmkappi panemist kilest välja ja mähi hoopis majapidamispaberisse. Nii ei lähe need hallitama, aga ei kuiva samas ka ära.