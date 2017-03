Tarkustera, mis võimaldab sul terve köögi 20 minutiga ära koristada

Mõnus on pärast õhtusööki minna diivanile lesima ja võtta õhtuse filmi kõrvale veel üks jäätiseamps, kirjutas Apartment Therapy. Aga enne kui tule kustutad ja voodisse asud võta kiire 20 minutit ja tee köök päeva jooksul kogunenud segadusest korda.

Selleks, et asja lihtsana hoida öisel või õhtusel koristamisel, on sul tarvis jälgida nelja suuremat ala. Kui need kohad on puhtad enne magama minekut, siis oled valmis hommikul ka uuele päevale vastu minema ilma räpase köögita.

Tööpinnad

Tee pinnad nõudest puhtaks, pane need kraanikaussi või nõudepesumasinase. Puhtad laokil olevad nõud pane kappi või kus nende koht on. Seejärel tõmba tööpinnad lapiga üle.

Ahi ja pliit

Võta sealt ära potid ja pannid ning tõmba lapiga ära puru ja muu mustus, ka ahjust seest, nii püsib ahi peaaegu kogu aeg puhas ja sa ei pea eraldi ette võtma suurpuhastust. Kui ahi või pliit söögi tegemisel puutumata jäi, siis saad loomulikult selle osa vahele jätta.

Põrand

Nüüd kui pinnad on puhtad ja purud pühitud, on aeg ette võtta põrand, tõmba see üle lapi või tolmuimejaga, nii on ka järgmisel päeval paljad varbad köögis teretulnud.

Nõud

Viimane asi, mis tähelepanu vajab on kraanikausis olev nõude hunnik. Kui sul on nõudepesumasin, kasuta seda, aga kui ei või kui on palju asju, mida tuleb käsitsi pesta, siis võta see raske töö ette. Tühja kraanikausi nägemine enne magama minekut on seda väärt.