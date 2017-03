7 väga nutikat ideed aia ruumisäästlikuks sisustamiseks

Seinaaed

/ makinglemonadeblog.com

Kui aias napib ruutmeetreid peenramaa rajamiseks, roni kõrgustesse, see tähendab: kasuta ära majaseinu, aeda või ükskõik missugust sarnast pinda, kuhu saad riputada lille- ja maitsetaimepotte ja muud taolist. Vaata rohkem SIIT!

Kunstmuru

/ www.lizmarieblog.com

Kui aialapp on nii väike, et murukülvamine ja selle hooldamine muutuks ebamõistlikuks, tasuks tõsiselt kaaluda kunstmuru. See annab aiale palju juurde, aga ei vaja mingisugust hoolt. Vaata rohkem SIIT!

Riputatav aed

/ bonzaiaphrodite.com

Kõige lihtsam on sellist aeda rajada pooleks lõigatud plastpudelitesse. Pea alaspidi saab kasvama panna näiteks tomateid ja maasikaid. Sellise aia saab rajada näiteks terrassikatuse serva külge. Vaata rohkem SIIT!

Püramiidaed

/ fancyfrugallife.com

Kui aias on ruumi vähe, on nutikaks lahenduseks püramiidaed. Seda ei pea tegema puidust: üksteise otsa võib laduda ka erinevas suuruses lillepotte. Vaata täpsemat juhist SIIT!

Tilluke veesilm

/ thegardenglove.com

Kui oled alati unistanud veesilmast aias, ei pea sellest seepärast loobuma, et aed kuigi suur pole. Kuidas endale tillukest veesilma rajada, saab näha SIIT!

Kastaed

/ littlegreendot.com

Kui head seinajuppi pole, kuhu oma aed riputada, võid rajada hoopis sellise kastidest aia, kuhu istutada nii lilli, maitsetaimi kui ka köögivilju. Vaata SIIT!

Pisike pudeliaed

/ www.abeautifulmess.com

Kui taimede eesmärk tillukeses aias on eelkõige dekoratiivne, võid proovida kavalat pudeliaeda. Vaata rohkem SIIT!