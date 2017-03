Galerii: õdus ja põnevate lahendustega kodu Kalamajas

Kalamajas Kotzebue tänaval asub maja, mis ehitatud aastal 1955. Pealtnäha ehk pisut kõle kortermaja peidab endas aga hubase kolmetoalise kodu, kus elab noor pere.

Neljandal korrusel asuva Toompea-vaatega korteri planeeringut on üsna palju muudetud, et saada vannituba suuremaks ja köök avaramaks. Selle käigus tekkis köögi ja vannitoa vahele põnev siseaken. Tänu sellele on loomulikku valgust pisut ka pesemisruumis.

Hoolega korrastati ja võõbati valgeks vanad laudpõrandad. Valget on kodus üldse üsna palju kasutatud, see muudab kõrgete lagedega korteri näiliselt veelgi suuremaks ja avaramaks.

