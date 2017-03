Nutikas nipp, mis muudab munade keetmise enneolematult lihtsaks

Nimelt, kui tahad, et mune oleks eriti lihtne pärast keetmist koorida, tuleks keeuvette lisada teelusikatäis soodat.

/ www.flickr.com

See aitab koorel pärast keetmist munavalgest väga lihtsalt eralduda. Ära jääb muna käe all rullimine ja koore tükkhaaval nokkimine - see tuleb sedasi väga lihtsalt lahti.

Kusjuures, nagu väidab portaal Country Living, kelle köögiekspertide sulest nipp pärineb, selle kasutamiseks tuleks munad lisada juba keevasse vette, mitte külma vette nagu tavaliselt.

Tasub igal juhul proovimist!