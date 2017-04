Kas võid tuleks hoida külmkapis või mitte?

Kuna või on piimatoode, koosneb see enamasti rasvast, mis tähendab, et see pole bakteritele eriti aldis keskkond. Oma suure naatriumisisalduse tõttu on soolatud või mikroorganismide levikule veelgi vähem vastuvõtlik, mis tähendab, et erinevate soolasisaldustega võide kehtivusaeg on varieeruv.

Või külmkapist välja jätmine on soovitatud vaid siis, kui järgid paari reeglit:

Esiteks peaks võid hoiustama selleks ettenähtud toosis või mõnes muus õhukindlas anumas. Õhuga kokku puutudes rikneb see märgatavalt kiiremini. Kui soolatud või pärast iga kasutuskorda uuesti õhukindlasse karpi paigutada, kehtib see külmkapist väljas olles umbes kaks nädalat.

Kui või on soolamata või kui toatemperatuur on üle 21 kraadi, oleks mõistlikum võid siiski külmas hoida.

