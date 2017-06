Katse: kas üks kodune harjumus tagab oluliselt parema ööune?

Tänapäeval saab telefoni tõmmata rakenduse, mis näitab ära, kui kvaliteetne su ööuni on. ApartmentTherapy toimetaja Brittney Morgan teab tänu sellele, et tema ööune kvaliteet ei ole kiita: tase on keskmine, kuid võiks olla väga hea. Meie tervis sõltub suuresti sellest, kui hästi me magame.

Kui Brittney kuulis, et kõik, mida on vaja ööune parandamiseks, on õhtuse vanniskäigu harjumuseks kujundamine, oli ta kahtlemata intrigeeritud. On see tõesti võimalik? Tuli järele proovida!

1. päev. Kuigi vanniskäik, millest päev otsa unistatud, ei kujunenud nii glamuurseks, nagu eeldatud (esmalt tuli vann puhtaks küürida ja seejärel vannis käiguks aega võtta), tipnes pingutus järgmisel hommikul parima kvaliteediskooriga, mis Brittney seni saavutanud oli.

2. päev. Kuigi õhtune uinumine võttis kauem aega, oli hommikune uneskoor täpselt sama hea kui möödunud ööl. Ja teist hommikut järjest ärkas Brittney veidi enne õiget aega ilma äratuskellata, sest oli lihtsalt nii välja puhanud.

3. päev. Kolmas päev oli kõige raskem. Kuna päev oli kiire ja teha palju, ei tundunud vann lõõgastava vahepala, vaid tüütu kohustusena, mille ta siiski ära tegi. Ka selle öö kvaliteediskoor tuli suurepärane.

Kokkuvõte: kuna Brittney on olnud alati kerge unega ja öösiti tihti ärganud, oli vahe vanniaegse ja vannieelse elu vahel tema jaoks tohutu. Vanniskäikude järel magas ta ärkamata terve öö, vannis käimata ärkas aga iga tunni järel üles ega uinunud seejärel kergesti.

Kas vanniskäikudest saab tema uus igapäevane harjumus? Pigem siiski mitte. Teadmine, et igal õhtul PEAB vanni minema, tekitas temas tihti rohkem stressi, kui sellise harjumuse kasutegur tema hinnangul väärt on. Kuid kindlasti kavatseb ta vannis käia senisest oluliselt rohkem, et vähemasti pooltel öödel nädalas mõnusalt välja puhata.

Kas sul on samuti uinumise ja unekvaliteediga probleeme? Millest abi oled saanud?