Enne ja pärast: väga rääbakast koduaiast sünnib meistriteos

Aprili koduaed oli paras väljakutse. See oli kivimürakaid ja katkisi telliseid tihedalt täis pikitud songermaa, mille taga oli raske näha unistuste aeda, kus oma koht haljastusel ja sõprade ning perega lõõgastumise kohal. Ometi õnnestus tal suurte pingutustega aias imet teha.

FOTO: uncookiecutter.com

Oma blogis Uncookiecutter kirjutab ta, kuidas kogu protsess kulges. Eesmärgiks oli vähe hooldust vajav modernne aiake, kus põhirõhk lõõgastumisel, mitte aiatöödel.

Kogu projekt on pere enda kätetöö, vaid elektriprojekt usaldati spetsialisti kätesse. Kogu haljastus, mis aias on, on igihaljas. Murupinda peaaegu polegi, selle asemel on kivikesed.

