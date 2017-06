Video: kuidas vana lauahõbe koduste vahenditega taas läikima lüüa

Hõbeda puhastamiseks toimi nii:

1. Keeda potitäis vett. Olenevalt sellest, kui suured puhastatavad esemed on, pane pliidile keema üks vastava suurusega potitäis vett.

2. Lisa vette fooliumipall. Rebi üks tükk fooliumist ning mätsi see õrnalt kokku, kuid mitte liiga tugevalt (hõbeda puhastamiseks on vaja fooliumil pinnaga kokku puutuda). Kui vesi keema hakkab, lisa foolium vette.

3. Lisa tassitäis söögisoodat. Enne seda, kui temperatuuri madalamaks lased, lisa vette väike tassitäis söögisoodat. Olenevalt sellest kui palju sul esemeid puhastada on, keera temperatuur madalamaks või eemalda pott täielikult tulelt.

/ Kuvatõmmis videost

4. Kasta lauahõbe potti.

Suuremate nõude puhul on puhastamine lihtsam, kuna eseme pind puutub juba iseenesest fooliumiga kokku. Kui tegemist on aga väiksemate nõude või söögiriistadega, veendu, et asetad need vastu fooliumit. Vastasel juhul puhastusnipp ei tööta.

Kui nõud vajavad vähem puhastamist, võib need vaid korraks vette kasta. Kui aga pind on rohkem määrdunud, tasub neid paar minutit vees hoida.

5. Pühi nõud kuivaks

Kui nõud on saanud säravalt puhtaks, eemalda need paksu kinda või tangidega kuumast veest. Ole ettevaatlik, kuna hõbe on hea soojusjuht! Seejärel puhasta nõud korralikult rätikuga, et neile veeplekid ei kuivaks.

Vaata videost täpsemalt, kuidas protsess välja näeb: