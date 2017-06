Galerii: Vene miljonäri villa, mida keegi osta ei taha

1928. aastal ehitatud villa New Yorgis Long Islandil kuulus 2014. aastal surnud vene ärimehele Tamir Sapirile, kes põgenes omal ajal Nõukogude võimu eest Ameerika Ühendriikidesse ja end seal kinnisvaraga äritsedes miljonäriks töötas.

Aasta enne oma surma, 2013. aastal, müüs Sapir maja umbkaudu 16 miljoni dollariga praegusele omanikule, kes ei soovi oma isikut paljastada. Maja ostnud inimene aga ei kolinud sinna kunagi sisse, vaid üritas seda juba 2015. aastal edasi müüa: toona küsis ta villa eest 100 miljonit dollarit. Mõistagi jäi maja müümata.

Nüüd on see uuesti turul ja seekord soovitakse luksusliku elamise eest 85 miljonit dollarit.

Tegemist on piirkonna ühe kõige luksuslikuma koduga, kus on säilinud palju ehitusaastale omast külluslikku, priiskavat ja lõbujanust hõngu. Mõistagi on maja jooksvalt kaasajastatud, tehtud on ka juurdeehitusi. Tänaseks on hoones 18 magamistuba.

Maja ümbritsev tohutu suur aed on eeskujulikult hooldatud.

Rohkem infot leiab SIIT.