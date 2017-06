Kinnisvaraturu ülekuumenemiseni viib ilmselt Lasnamäel toimuv

Lasnamäe on juba pikalt Tallinna suurima korteritehingute arvuga linnaosa, maikuus vahetas seal omanikku 194 korterit ja 14 miljonit eurot.

Aasta esimese viie kuuga on Lasnamäel omanikku vahetanud 941 korterit, mis tähendab 18protsendilist kasvu võrreldes mulluse sama ajaga. Tehingute rahaline maht on 12 kuuga kasvanud 54 miljonilt eurolt 70 miljoni euroni ehk 30 protsenti.

Samal ajal on kogu Tallinna korteritehingute hulk kasvanud 3600 pealt 4000 peale ehk 11 protsenti, mis tähendab et Lasnamäe korterituru kasvutempo on üle 60 protsendi kiirem ülejäänud Tallinnast. «Kinnisvaraturg on aktiivne ja Lasnamäe pole erand,» märkis Center Kinnisvara konsultant Aleksei Kotov. «Hinnad on tõusnud juba pikemat aega ja see tekitab ka Lasnamäele kodu otsijates hirmu, et mõne aja pärast nad endale korterit lubada ei saa. See on selge signaal ostmiseks.»

Tallinna korteriturg jätkas maikuus kasvu, kogu Tallinnas vahetas omanikku 853 korterit ja 83 miljonit eurot. Kalleim korter läks müügiks 1,25 miljoni euroga Kesklinna linnaosas, odavaim 3000 euroga Lasnamäel.

Tallinna korterite keskmine ruutmeetrihind kerkis 1669 euroni, maikuu tehingute keskmine hind ulatus 96905 euroni. Keskmise Tallinna korteri, st 51,8 ruutmeetrise korteri turuväärtus ulatus 86441 euroni.